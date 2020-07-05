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Пограничники предупредили, что транзит Венгрией разрешен только через два пункта пропуска

Пограничники предупредили, что транзит Венгрией разрешен только через два пункта пропуска

КИЕВ. 5 июля. УНН. Транзит Венгрией разрешен только через два пункта пропуска на границе с Украиной. Об этом сообщает Госпогранслужба Украины со ссылкой на венгерских коллег, передает УНН.

"С 14:00 4 июля пропуск лиц и транспортных средств, которые едут транзитом через Венгрию, осуществляется только по гуманитарным коридорам в пунктах пропуска "Берегшурань" - "Лужники" и "Захонь" - "Чоп (Тиса)", - говорится в сообщении.

Напомним, что возле пункта пропуска на границе с Венгрией произошел пожар.

Источник: УНН
Теги: Венгрия, транзит, Госпогранслужба
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