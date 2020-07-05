В Украине долгие годы унижали ветеранов и игнорировали их потребности - Зеленский

КИЕВ. 5 июля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский пообещал помочь с решением проблем ветеранов Одесской области. Об этом он заявил во время рабочей поездки в регион, передает пресс-служба Офиса Президента, передает УНН.

"Мы сегодня приветствовали моряков (с Днем ВМС - ред.), но я поздравляю и наших атовцев, "афганцев", всех ветеранов, которые в любое время защищали нашу страну, защищают и будут защищать", - начал общение Президент.

Зеленский отметил, что увековечение памяти героев очень важно. Глава государства призвал местные власти Одессы приобщиться к решению проблемы установления в Одессе меориала ветеранам российско-украинской войны.

Также глава Одесского областного союза ветеранов инвалидов Афганистана Афанасий Радукан поднял вопрос льгот на жилищно-коммунальные услуги для участников боевых действий, доступа к лечению и реабилитации.

"Вы выполняли свой долг, защищали государство. Вы сейчас просите. Я чувствую себя униженным. Долгие годы унижали ветеранов. Во многих вопросах вас не услышали, поэтому надо общаться. Надо говорить в лицо. Важно услышать и решать проблемы. Нужен результат", - сказал Владимир Зеленский.

Ветераны призвали создать в Одесской области центр психологической реабилитации для бывших бойцов.

Глава государства отметил, что к решению насущных проблем ветеранов необходимо привлекать консультативный совет по делам ветеранов войны, семей погибших защитников Украины.

"Сейчас есть совет. Мне кажется, что это правильный инструмент, чтобы все вопросы доводить до конца. Ранее в регионах мне задавали важные вопросы, не связанные с полномочиями президента. А потом многие вещи в бюрократической системе забывались. Мы создали этот совет, все выписываем, привязываем к срокам, к менеджменту, который за этим стоит", - отметил Владимир Зеленский.

Также Президент поставил задачу депутатам, избранным от Одессы, и главе ОГА заняться указанными проблемами и продемонстрировать их результативное решение. И ни в коем случае не игнорировать людей.

Как сообщалось ранее в УНН, Зеленский пообещал сделать все, чтобы украинский флот "стал настоящей гордостью Украины".