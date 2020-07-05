Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 27,18 0,0000  EUR: 30,66 0,0000 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Эксперт рассказал, почувствуют ли украинцы последствия отставки Смолия
Эксперт рассказал, почувствуют ли украинцы последствия отставки Смолия
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку Архив
26940

Послы четырех стран ЕС на горе Карачун почтили память освободителей Славянска

Послы четырех стран ЕС на горе Карачун почтили память освободителей Славянска

фотогалерея

КИЕВ. 5 июля. УНН. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, министр внутренних дел Арсен Аваков, а также послы Польши, Латвии, Эстонии и Словакии посетили мероприятия, посвященные чествованию освободителей города Славянск на горе Карачун, приуроченные к годовщине освобождения города от российских оккупационных сил. Об этом сообщает пресс-служба МВД, передает УНН.

"Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и министр внутренних дел Арсен Аваков поздравили с памятной датой всех горожан и участников тех героических событий во время визита на гору Карачун. Мероприятие состоялось при участии послов Польши, Латвии, Эстонии и Словакии", - говорится в сообщении.

Отмечается, что премьер-министр поблагодарил международных партнеров за поддержку.

"Сегодня, в день шестой годовщины освобождения Краматорска, Славянска и других городов Донецкой области, благодаря невероятным усилиям военнослужащих и добровольцев мы сегодня видим это солнце и мирное небо над этими городами. Украина была, есть и будет единой. И только под желто-голубыми флагами мы сможем хорошо себя чувствовать на своей земле", - сказал Денис Шмыгаль.

Как сообщалось ранее в УНН, Президент поздравил украинцев с годовщиной освобождения Славянска и Краматорска.

Источник: УНН
Теги: МВД, Славянск, Евросоюз, Карачун, послы
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.