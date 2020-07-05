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"Это край вдохновения и будущего": Зеленский поделился впечатлениями от поездки в Одесскую область

"Это край вдохновения и будущего": Зеленский поделился впечатлениями от поездки в Одесскую область

КИЕВ. 5 июля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский поделился впечатлениями от рабочей поездки в Одесскую область отметив, что остался поражен увиденным и услышанным. Об этом сообщил Глава государства в своем Telegram-канале, сообщает УНН.

"Пораженный увиденным и услышанным в здешних портах: это самая перспективная отрасль для инвестиций, которой руководят преданные и профессиональные менеджеры. В ней работают 100 тысяч человек. Украинские порты демонстрируют рост, увеличивается обработка грузов, реализуются первые концессионные проекты, восстанавливается речное судоходство. Все это доказательство того, что Украина - морская держава", - сообщил Зеленский.

Также Президент рассказал о праздновании Дня работников морского и речного флота и Дня Военно-Морских сил Украины. По его словам, "значение ВМС для обороноспособности Украины невозможно переоценить".

"Последствия аварии танкера Delfi - одно из самых проблемных вопросов. Министерство инфраструктуры готово обеспечить круглосуточное подводное освещение и работу водолазов, все государственные службы окажут необходимую поддержку. Работы по ликвидации надо было начинать еще в ноябре 2019 года. Однако судовладелец показал свою безответственность и фактически забыл о танкере. 20 июля - это ориентир. Если не будет результата, этим должны заняться правоохранительные органы. Кто-то должен нести ответственность", - отметил Гарант.

По его словам, в этом году в Одесской области будет восстановлено 163 км дорог государственного значения. Также Зеленский остался поражен от строительства стадионов.

"Провел здесь выходные, и "таки да" Одесса - украинская жемчужина для людей и о людях. Обязательно вернусь сюда снова и всем рекомендую!", - подытожил Президент.

Как сообщалось ранее в УНН, Зеленский с фрегата "Гетман Сагайдачный" осмотрел военные корабли и авиатехнику.

Источник: УНН
Теги: Одесса и Одесская область, визит, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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