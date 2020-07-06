Сегодня состоится ВНО по иностранным языкам

КИЕВ. 6 июля. УНН. Внешнее независимое оценивание по испанскому, немецкому, французскому языкам состоится для абитуриентов в понедельник, 6 июля. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу УЦОКО.

"6 июля около 3 тысяч абитуриентов в течение 150 минут будут выполнять задачи сертификационных работ по испанскому, немецкому, французскому языкам", - говорится в сообщении.

Допуск участников к пункту начнется в 9:50 и продлится до 10:50. Указано, что в приглашении-пропуске указано промежуток времени, в который участнику/участнице ВНО рекомендуется прибыть в пункт тестирования и пройти процедуру допуска.

"Советуем взять с собой 2-3 ручки с чернилами насыщенного черного цвета и бутылочку с питьевой водой без этикетки, средства индивидуальной защиты, которые участник ВНО сможет положить на свой рабочий стол и при необходимости воспользоваться", - добавили в УЦОКО.

Общее количество заданий работы - 59. Максимальное количество баллов, которое можно набрать, правильно выполнив все задания, - 72.

Сертификационная работа состоит из четырех частей:

Часть "Понимание речи на слух (аудирование)" содержит 16 заданий различных форм; ответы на них надо обозначить в бланке ответов А.

Часть "Чтение" содержит 22 задания различных форм; ответы на них надо обозначить в бланке ответов А.

Часть "Использование языка" содержит 20 заданий; ответы на них надо записать в бланке ответов А.

Часть "Письмо" содержит одно задание открытой формы. Ответ на него нужно написать в бланке ответов Б.

Напомним, основная сессия ВНО происходит с 25 июня по 17 июля.