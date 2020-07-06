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На границе с Польшей заработал еще один пункт пропуска

На границе с Польшей заработал еще один пункт пропуска

КИЕВ. 6 июля. УНН. На границе Украины с Польшей с 6 июля возобновлена работа пункта пропуска "Грушев-Будомеж", до 8:00 границу в этом ПП пересекли уже 74 человека. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Госпогранслужбы.

"На границе с Польшей возобновлена работа пункта пропуска "Грушев-Будомеж". Пропуск легкового и грузового транспорта возобновлен сегодня с 1:00 ночи. На 8:00 границу здесь пересекли всего семьдесят четыре человека", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Госпогранслужба возобновила работу этого пункта пропуска сразу же, как это стало возможным с польской стороны.

Так, правительство Украины еще 20 мая приняло решение о возобновлении работы всех пунктов пропуска на границе со странами ЕС и Молдовой. "Украинская сторона готова возобновлять международное движение в тех пунктах пропуска, где это готова сделать смежная сторона", - отметили в ведомстве.

Например, на границе с Польшей на сегодня пока не осуществляется пропуск в пунктах пропуска "Смильница", "Угринов", "Устилуг". Украинские пограничники готовы возобновить работу этих пунктов пропуска сразу, как с польской стороны заработают пункты пропуска "Кросьценко", "Долгобичув" и "Зосин", соответственно.

"Функционирующие в данный момент пункты пропуска на границе со странами ЕС позволяют обеспечивать ритмичный пропуск имеющегося пассажиро-транспортного потока. По состоянию на 6 утра сегодня очередей перед пунктами пропуска на участке границы со странами ЕС нет", - добавили в ГПСУ.

Напомним, пограничники предупредили, что транзит Венгрией разрешен только через два пункта пропуска.

Источник: УНН
Теги: граница, Польша, Госпогранслужба, пункт пропуска
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