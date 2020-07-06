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Инцидент в аэропорту Афин: украинцы должны вернуться сегодня-завтра - посольство

Инцидент в аэропорту Афин: украинцы должны вернуться сегодня-завтра - посольство

КИЕВ. 6 июля. УНН. Группа граждан Украины, которых раньше не пропустили в аэропорту столицы Греции, должна вернуться в Украину рейсами, запланированными на понедельник и вторник. Об этом сообщает посольство Украины в Греческой Республике, передает УНН.

"С партнерами компаний Wizzair и Rayanair подтверждено обеспечение пассажиров питанием. Возвращение наших граждан домой возможно первыми обратными рейсами "Афины - Киев": Wizzair - 7.07 в 21:55, Ryanair - 06.07 (относительно точного времени рейса ожидается подтверждение)", - сообщили в посольстве 5 июля.

Отметим, что по состоянию на 9 утра понедельника, на табло аэропорта "Жуляны" есть рейс Wizzair в направлении Афин, запланированный на 18:45 7 июля. Обратного рейса на табло пока не указано.

В то же время в расписании авиакомпании Ryanair на 6 июля рейсов из или в Афины не запланировано. В то же время, есть рейс на 7 июля, 17:10 - в Афины, 20:20 - в Киев.

Напомним, накануне стало известно, что 17 граждан Украины по прибытию во время паспортного контроля не пустили на въезд в Грецию.

Позже УНН сообщили в департаменте консульской службы МИДа, что группу граждан Украины не пустили из-за карантина и запрета на въезд из Украины.

В то же время, по словам одной из пассажирок, граждан Украины не пропустили в аэропорту Афин из-за отсутствия долгосрочной визы или вида на жительство, в зависимости от причины поездки.

Консулы Украины в Греции в свою очередь сообщили, что сотрудничают с соответствующими государственными структурами Греции для того, чтобы к непропущенным гражданам Украины, которые отнесены к категории "нежелательные", не применялась процедура "депортации".

Источник: УНН
Теги: Украина, Греция, посольство, Афины
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