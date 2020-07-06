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В Минздраве рассказали, почему украинским пациентам в Индии все еще не сделали трансплантации

В Минздраве рассказали, почему украинским пациентам в Индии все еще не сделали трансплантации

КИЕВ. 6 июля. УНН. Клиника, которая должна провести украинским пациентам трансплантации в Индии, определена как опорная в борьбе с коронавирусом, поэтому сейчас не проводит подобных операций. Об этом во время брифинга сообщил заместитель министра здравоохранения по вопросам евроинтеграции Игорь Иващенко, передает корреспондент УНН.

"Пациенты уже более 2 лет находятся в Индии, ожидая свою трансплантацию. На прошлой неделе мы получили еще одно письмо из клиники, что проблема заключается в том, что сейчас эта клиника определена как опорная в борьбе с коронавирусом, и на данный момент никакие трансплантации там не осуществляются", - рассказал Иващенко.

Он добавил, что Минздрав сотрудничает и с консулом Украины в Индии, а также с МИД по решению этой проблемы.

"Мы создали группу для общения. И даже мелкие бытовые проблемы стараемся решать. Рассматриваем и прилет украинской делегации в Индию", - резюмировал чиновник.

Напомним, что на данный момент в Индии находится 7 пациентов, ожидающих трансплантации.

Источник: УНН
Теги: Украина, Минздрав, Индия, трансплантация
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