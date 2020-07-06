Кулеба сообщил, какие страны видит в составе платформы с деоккупации Крыма

КИЕВ. 6 июля. УНН. Любое государство, которое не признает незаконной оккупации Российской Федерацией, может внести вклад в деоккупации Крымского полуострова. Такое мнение в интервью "Крым.Реалии" высказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает УНН.

"Я вижу в составе этой платформы (по деоккупации Крыма - ред.) довольно широкий круг стран. По сути, любое государство, которое не признает незаконной оккупации Российской Федерацией, может внести вклад в его деоккупацию разными путями. Кто-то может играть ведущую роль, роль посредника, как Германия играет в "минском процессе" и "нормандском формате". Кто-то может делать это, голосуя правильно за соответствующие решения международных организаций. Но это настолько комплексная, сложная история, в ней найдется роль для каждого", - сказал Кулеба.

По словам министра, задача МИДа - сделать так, чтобы другая страна осознала эту роль, восприняла и играла ее.

"Нам каждая страна может помочь. Но, хочу отметить, ни одна страна мира не делает для оккупированного Крыма больше, чем Украина", - добавил он.

Напомним, ранее Кулеба заявил, что Украина пытается выбрать формат для работы в направлении деоккупации Крыма, Россия в этот формат не войдет.