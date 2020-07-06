Суд отложил рассмотрение апелляции на меру пресечения Януковичу

КИЕВ. 6 июля. УНН. Киевский апелляционный суд отложил на 14 июля судебное заседание по рассмотрению апелляционной жалобы на применение меры пресечения в отношении экс-президента Украины Виктора Януковича по делу об организации насильственных преступлений 18-20 февраля 2014 года, передает корреспондент УНН.

Так, прокурор подал ходатайство о приобщении материалов к апелляционному производству.

"У меня есть ходатайство о приобщении к материалам апелляционного производства моих письменных возражений на апелляционную жалобу адвокатов в данном производстве, а также добавлении приложений ко всем возражениям на 108 листах", - заявил прокурор.

В результате чего коллегия судей приняла решение отложить рассмотрение дела для того, чтобы ознакомиться с документами.

"Коллегия судей считает необходимым отложить рассмотрение дела на том основании, что для того, чтобы решить вопрос о приобщении или неприобщении приложений, которые добавлены к ходатайству, необходимо определенное время для того, чтобы мы ознакомились с этими документами, поскольку здесь более 100 листов, их надо прочитать и выяснить, нет ли копий этих документов по этому делу, чтобы не было повторов", - отметил судья.

Так, следующее заседание запланировано на 14 июля в 16:00.

Напомним, Печерский районный суд Киева заочно избрал меру пресечения в виде содержания под стражей экс-президенту Украины Виктору Януковичу по делу об организации насильственных преступлений 18-20 февраля 2014 года.

Как сообщалось, Киевский апелляционный суд отказал защите в изменении территориальной подсудности при рассмотрении ходатайства прокуратуры об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей Януковичу по вышеупомянутому делу.

Напомним также, что судья Печерского районного суда Киева Галина Матийчук отказала в отводе судьи Алексея Соколова от рассмотрения ходатайства об избрании меры пресечения Януковичу в деле по организации насильственных преступлений 18-20 февраля 2014 года.

Добавим, что ранее суд заочно арестовал Януковича по делу об узурпации власти.