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Украинцам позволили изменить избирательный адрес онлайн

Украинцам позволили изменить избирательный адрес онлайн

КИЕВ. 6 июля. УНН. Центральная избирательная комиссия запустила э-сервис изменения избирательного адреса онлайн. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Минцифры.

"До 9 сентября каждый украинец, который постоянно проживает не по месту регистрации (в том числе внутренне перемещенные лица), сможет изменить место голосования онлайн. Так, все украинцы смогут проголосовать на местных выборах по месту фактического проживания", - говорится в сообщении.

Для того, чтобы изменить избирательный адрес, как указано, нужно подать заявление через личный кабинет избирателя. А также подгрузить один из документов:

  • справка ВПЛ
  • договор аренды жилья
  • документ о праве собственности на жилье
  • документ, удостоверяющий осуществление избирателем предпринимательской деятельности по определенному адресу
  • документ, удостоверяющий пребывание в браке или в родственных отношениях с лицом, место жительства которого зарегистрировано по определенному адресу
  • документ, удостоверяющий осуществление избирателем ухода за лицом, место жительства которого зарегистрировано по определенному адресу

Идентификация на странице сервисов Госреестра избирателей и подпись заявления осуществляются с помощью электронной подписи.

"Важно, что указанный избирательный адрес будет определен как постоянный и не подлежит повторному изменению в течение следующих 6 месяцев", - добавили в Минцифры.

Подать заявление можно по ссылке.

Напомним, с 1 июля можно изменить избирательный адрес.

Источник: УНН
Теги: выборы, ЦИК
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