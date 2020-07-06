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В Украине начаты командно-штабные учения Нацгвардии

В Украине начаты командно-штабные учения Нацгвардии

КИЕВ. 6 июля. УНН. С органами управления, силами и средствами Национальной гвардии Украины начаты командно-штабные учения "Гвардия - 2020". Об этом сообщает управление по связям с общественностью Вооруженных Сил Украины, передает УНН.

"В рамках совместной подготовки сил обороны начаты командно-штабные учения "Гвардия - 2020" с органами управления, силами и средствами Национальной гвардии Украины. К проведению учений "Гвардия - 2020" привлекаются органы управления, воинские части Национальной гвардии, а также органы военного управления, силы и средства других составляющих сил обороны Вооруженных сил Украины и Государственной пограничной службы Украины", - информируют в ВСУ.

Сообщается, что главной целью обучения определено наращивание оперативных возможностей органов управления НГУ по управлению объединенной группировкой войск в ходе ведения стабилизационных и оборонительных действий при отражении вооруженной агрессии.

"В ходе активной фазы учений спланировано проведение практических действий определенных военных частей и подразделений сил обороны. Особое внимание будет уделено совместному выполнению мероприятий территориальной обороны государства и повышению уровня совместимости органов управления составляющих сил обороны", - отметили в управлении.

Напомним, как сообщал УНН, украинские Вооруженные Силы готовятся к участию в, по крайней мере, 7 многонациональных военных учениях НАТО.

Источник: УНН
Теги: Нацгвардия, Украина, учения, ВСУ
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