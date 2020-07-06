Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 27,17 -0,0085  EUR: 30,51 -0,1523 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Две украинки пострадали в ДТП с участием рейсовых автобусов в Польше
Две украинки пострадали в ДТП с участием рейсовых автобусов в Польше
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку Архив
7800

СНБО: сектор обороны за полгода профинансирован в полном объеме

СНБО: сектор обороны за полгода профинансирован в полном объеме

КИЕВ. 6 июля. УНН. Финансирование органов сектора безопасности и обороны Украины в январе-июне 2020 года осуществлено в полном объеме - 101 млрд 894,8 млн грн. Такой вывод по результатам анализа обнародовали в Совете национальной безопасности и обороны, передает УНН.

"Финансирование сектора безопасности и обороны Украины по общему фонду госбюджета за этот период осуществлено в полном объеме в соответствии с помесячной росписью ассигнований – 101 894,8 млн гривен", - говорится в сообщении СНБО.

По оперативным данным, указанным СНБО, в специальный фонд государственного бюджета за этот период поступило более 69,7% поступлений от годового плана.

Такой анализ финансирования сектора безопасности и обороны Украины в январе-июне 2020 провел аппарат СНБО Украины в рамках контроля за выполнением решения Совета нацбезопасности и обороны от 2 ноября 2019 года.

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов отметил, что материалы к заседанию СНБО Украины по вопросу "О предложениях к проекту Закона Украины "О Государственном бюджете Украины на 2021 год" по статьям, связанным с обеспечением национальной безопасности и обороны Украины", должны быть подготовлены с учетом проведенного анализа.

Напомним, Украина и США обсудили долгосрочное сотрудничество в сфере безопасности.

Источник: УНН
Теги: СНБО, безопасность, оборона
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.