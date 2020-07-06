НАПК направило в суд админпротоколы относительно шести руководителей политпартий

КИЕВ. 6 июля. УНН. За прошедшую неделю Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) составило и направило в суд административные протоколы в отношении пяти публичных служащих и шести руководителей политических партий. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу НАПК.

Так, административные протоколы относительно несвоевременного уведомления о существенных изменениях в имущественном состоянии был составлен в отношении следующих лиц:

Анатолий Драбовский, народный депутаты Украины;

Роман Мартемьянов, заместитель начальника Департамента Офиса Генерального прокурора;

Артур Вайновский, судья Орджоникидзевского районного суда г. Мариуполя;

Виктория Бессарабова, заместитель начальника управления Офиса крупных налогоплательщиков Государственной налоговой службы (ГНС).

"По признакам нарушения требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов составлен протокол в отношении судьи Хозяйственного суда Сумской области Александра Коваленко", - указали в НАПК.

Кроме того, было составлено шесть админпротоколов о нарушениях порядка представления финансовой отчетности в отношении таких руководителей политических партий:

Валерия Курилайтене, партия "Малого и среднего бизнеса Украины";

Игорь Николенко, партия "Сириус";

Владимир Бачигин, партия "Держава";

Виктор Палий, партия "Гражданская солидарность";

Светлана Фабрикант, партия "Сильная Украина";

Анатолий Шевченко, "Всеукраинская партия духовности и патриотизма".

"Составление протокола и направления его в суд не означает признания лица виновным в совершении правонарушения, а является основанием для производства по делу в судебном порядке", - отметили в Нацагентстве.

Напомним, ранее НАПК вызвало для объяснений 25 руководителей партий.