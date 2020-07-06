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В Житомире нашли повешенным солдата-срочника

В Житомире нашли повешенным солдата-срочника

КИЕВ. 6 июля. УНН. В Житомире нашли повешенным военнослужащего срочной службы, 2001 года рождения. Подозревают самоубийство. Об этом сообщили в Facebook в 95-й отдельной десантно-штурмовой бригаде Вооруженных сил Украины, которая базируется в Житомире, передает УНН.

"Вечером, 5 июля 2020 года, во время вечерней проверки стало известно об отсутствии военнослужащего срочной службы, 2001 года рождения. В результате поиска на отчужденной территории было найдено повешенное тело военнослужащего без признаков жизни. По предварительной информации, срочник покончил с жизнью через нераздельнную любовь", - говорится в сообщении.

Продолжаются следственные действия.

Напомним, в Кировоградской области нашли повешенной школьницу.

Источник: УНН
Теги: самоубийство, Житомир и Житомирская область, военные
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