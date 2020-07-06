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ИФА-тесты надо делать хотя бы раз в месяц: Кличко рассказал где и почем

ИФА-тесты надо делать хотя бы раз в месяц: Кличко рассказал где и почем

КИЕВ. 6 июля. УНН. На сегодня в Киеве ИФА-тесты для обнаружения антител к коронавирусу могут делать 12 учреждений здравоохранения, в среднем ИФА-тест с исследованием стоит около 300 гривен. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко во время брифинга в понедельник, передает УНН.

"Именно ИФА-тесты определяют наличие в организме антител к вирусу. Такие тесты нужно делать хотя бы раз в месяц. Почему их следует делать работникам торговли и общепита? Потому что эти заведения, которые возобновили свою работу в рамках ослабления ограничений, являются местами повышенной опасности. И в случае заболевания хотя бы одного сотрудника, может произойти вспышка заболевания", - сказал Кличко.

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По его словам, ИФА-тесты позволят разгрузить систему диагностирования на коронавирус и повысить эффективность обнаружения болезни.

"Но для окончательного установления диагноза нужен результат ПЦР-теста. Его в медучреждениях города делают бесплатно. Сегодня в Киеве ИФА-тестирования могут делать 12 учреждений здравоохранения, и власть рассматривает варианты расширения таких возможностей. Хочу отметить, что ИФА-тест с исследованием стоит около 300 гривен", - сказал городской глава.

Напомним, ранее главный санитарный врач страны Виктор Ляшко сообщил, что тестирование методом иммуноферментного анализа делают в 175 медицинских лабораториях Украины.

Также напомним, что Украина стала пятой страной в мире, которая разработала собственные ИФА-тесты и сегодня уже экспортирует их в отдельные страны Европы и Турцию.

Кроме того, разработчик (Диапроф-Мед) также начал процедуру регистрации своих ИФА-тест-систем в Америке.

Источник: УНН
Теги: Киев, Виталий Кличко, Коронавирус, тестирование, тест-системы
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