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Из-за аварии на коллекторе в Киеве на дороге образовался провал

Из-за аварии на коллекторе в Киеве на дороге образовался провал

КИЕВ. 6 июля. УНН. Из-за аварии на канализационном коллекторе в Киеве на дороге образовался провал, движение на пересечении проспекта Порика и проспекта Правды ограничено. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Киевводоканала.

"Из-за ремонтных работ на канализационной сети на пересечении просп. Порика и пр. Правды частично ограничено движение автотранспорта. Из-за аварии на канализационном коллекторе на проезжей части образовался провал", - говорится в сообщении.

Сейчас специалисты Киевводоканала выполняют перекачку стоков и исследование коллектора, после чего смогут начать ремонтные работы.

"Место аварии ограждено, движение транспорта осуществляется по одной полосе, из-за чего частично изменен маршрут троллейбуса №26", - добавили в предприятии.

На время ремонтных работ водоснабжение и водоотведение близлежащих домов, как указано, ограничиваться не будет.

Напомним, несколько городов на Донбассе из-за аварии остались без воды.

Источник: УНН
Теги: Киев, авария
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