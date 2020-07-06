Дания разрешила использование новых судов для окончания строительства "Северного потока-2"

КИЕВ. 6 июля. УНН. Датское энергетическое агентство дало разрешение на использование судов с якорным позиционированием на незаконченном участке газопровода "Северный поток-2" на юго-востоке от острова Борнхольм. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства, передает УНН.

"Датское энергетическое агентство по запросу Nord Stream 2 AG приняло решение об изменении условия использования трубоукладочных судов с самоопределением (трубоукладчики с динамическим позиционированием (DP) в разрешении на строительство трубопроводов "Северного потока-2", которое датская компания Energy Agency предоставила Nord Stream 2 AG 30 октября 2019 года", - говорится в заявлении.

Отмечается, что "остальная часть трубопровода, которая должна быть построена в Дании, находится за пределами района, где не рекомендуется траление дна, заводом якорей и донные работы из-за риска, создаваемые захоронениями боевых химических веществ".

Как сообщалось в УНН, в начале июня в Сенат США был внесен законопроект о расширении санкций в отношении газопровода "Северный поток-2". Согласно новому законопроекту, санкции распространяются не только на компании, которые занимаются непосредственно работами по прокладке трубопровода, но и на тех, кто предоставляет им страховую или юридическую помощь, а также портовые услуги.

Работы по строительству "Северного потока - 2" в настоящее время приостановлены из-за санкций США, введенные в декабря 2019 года в отношении европейских подрядчиков. Они предусматривают запрет на въезд в США для представителей этих компаний и заморозку любых активов на территории страны.

"Северный поток-2" должен быть проложен по дну Балтийского моря параллельно с уже существующим "Северным потоком". Страны, через территориальные воды которых проходит новый газопровод (Финляндия, Швеция, Германия, Дания), позволили прокладку российских труб. США и ряд европейских государств выступают против строительства газопровода. По их мнению, он усилит зависимость Европы от поставок российского газа.