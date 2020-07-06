Экс-нардепу Пашинскому вручили обвинительный акт: дело направлено в суд

КИЕВ. 6 июля. УНН. Народному депутату Украины V-VIIІ созывов Сергею Пашинскому вручили обвинительный акт отномительно нападения с применением огнестрельного оружия на жителя Киевской области, дело направлено в суд. Об этом в комментарии корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе ГБР.

"В пятницу, 3 июля 2020 года, следователи ГБР завершили досудебное расследование по делу в отношении Сергея Пашинского. Народному депутату Украины V-VIII созывов Сергею Пашинскому и его адвокатам вручили обвинительный акт относительно нападения с применением огнестрельного оружия на жителя Киевской области (ч. 1 ст. 121 УКУ). Дело направлено в суд на рассмотрение", - отметили в ГБР.

Напомним, Государственное бюро расследований завершило расследование в отношении народного депутата Украины Верховной Рады V-VIII созывов Сергея Пашинского, которого подозревают в причинении гражданину тяжкого телесного повреждения.

Как ранее сообщалось в УНН, по данным следствия, 31 декабря 2016-го на территории Киевской области состоялся словесный конфликт между народным депутатом и гражданином. Во время него народный депутат взял собственное зарегистрированное огнестрельное оружие (пистолет марки Glock 19) и выстрелил мужчине в левую ногу. В результате гражданин получил телесные повреждения в виде огнестрельного осколочного перелома бедренной кости левой ноги.

Позже Пашинскому объявили подозрение по делу о стрельбе.