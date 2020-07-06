Облэнерго Суркисов проверят на соответствие лицензии

КИЕВ. 6 июля. УНН. ОАО "Запорожьеоблэнерго" проверят на предмет соблюдения природоохранного законодательства, передает УНН со ссылкой на данные Инспекционного портала.

Отмечается, что соответствующая плановая проверка состоится 17 августа 2020 года.

Ее проведет Государственная экологическая инспекция Украины.

Также сообщается, что "Запорожьеоблэнерго" имеет высокую степень риска в сфере экологической безопасности. В тот же день, 17 августа, предприятие проверит еще три контролирующих органа.

Речь о:

- Государственной службе Украины по вопросам труда (на предмет соблюдения законодательства в сферах промышленной безопасности, охраны труда, гигиены труда, обращения со взрывчатыми материалами промышленного назначения);

- НКРЭКУ (соблюдение требований законодательства и лицензионных условий в сфере энергетики)

- Государственной инспекции энергетического надзора Украины (техническое состояние элементов оборудования системной противоаварийной автоматики).

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Заметим, "Запорожьеоблэнерго" фигурирует в уголовном производстве НАБУ о так называемых "энергетических схемах "Крючкова-Суркисов" через компанию "Энергосеть". По итогам расследования бывший руководитель "Энергосеть" Дмитрий Крючков уже получил подозрение, а дело по одному из эпизодов НАБУ уже направило в суд.

Крючкова называют "человеком Суркисов", хотя бы по тем причинам, что в доступных в СМИ телефонных разговорах он, Кононенко, Суркисы и другие лица обсуждают, в частности, и вопрос доставки денег в офис Суркисов (на стадионе "Динамо"). Сами Суркисы статуса подозреваемых в производстве пока не имеют, хотя и были допрошены.

Кроме того, во время обысков офисов ФК "Динамо" (принадлежит Суркисам - ред.), детективы НАБУ изъяли документы, которые впоследствии ВАКС признал касающимися энергетических сделок "Энергосети".

Справка УНН: миноритарными владельцами "Запорожьеоблэнерго" являются украинские олигархи - братья Суркисы. На связанную с ними компании Lex Perfecta (Кипр) записано 16,52% предприятия.