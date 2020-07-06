Совет Нацбанка воздержался от назначения Чурия на должность заместителя главы НБУ

КИЕВ. 6 июля. УНН. Сегодня на внеочередном заседании совет Национального банка Украины воздержался от назначения Олега Чурия на должность заместителя главы Национального банка Украины. Ранее его кандидатуру выдвинул экс-глава НБУ Яков Смолий. Об этом в Facebook написал глава совета НБУ Богдан Данылышин, передает УНН.

"Сегодня, 6 июля 2020 года, состоялось внеочередное заседание совета Национального банка Украины (далее - совет), на котором было рассмотрено представление главы Национального банка Украины Якова Смолия касательно назначения Чурия Олега Евгеньевича на должность заместителя главы Национального банка Украины. Совет воздержался от назначения Чурия Олега Евгеньевича на должность заместителя главы Национального банка Украины", - сообщил Данылышин.

По его словам, в соответствии со статьей 20 закона Украины "О Национальном банке Украины", заместитель главы НБУ, срок полномочий которого истек, занимает должность до вступления в должность новоназначенного заместителя главы Нацбанка.

Также Данылышин отметил, что 10 июля истекает 5-летний срок пребывания Чурия в должности заместителя главы НБУ.

"Совет и в дальнейшем настроен на конструктивное сотрудничество с правлением Национального банка Украины", - добавил он.

Напомним, глава Национального банка Украины Яков Смолий 1 июля подал заявление об увольнении из-за "систематического политического давления".

Позже Зеленский внес в ВР проект постановления об увольнении Смолия с должности главы НБУ.

Также вечером 2 июля в Офисе Президента сообщили, что Зеленский провел консультации с руководством Нацбанка и участниками финансового рынка по кандидатуре нового главы НБУ.

3 июля Верховная Рада приняла в целом проект постановления, инициированный Президентом Украины Владимиром Зеленским, об увольнении Якова Смолия с должности главы Национального банка Украины. Соответствующее решение поддержали 286 народных депутатов Украины.