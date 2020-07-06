С завтрашнего дня в Киеве ограничат движение на Надднепрянском шоссе

КИЕВ. 6 июля. УНН. С завтрашнего дня с 21:00 на Надднепрянском шоссе частично ограничат движение транспорта из-за среднего ремонта покрытия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации.

"С 21:00 7 июля до 9:00 8 июля на Надднепрянском шоссе частично ограничат движение транспорта", - говорится в сообщении.

В частности, на Надднепрянском шоссе продолжается средний ремонт покрытия. Дорожники работают на участке между путепроводом через железную дорогу до развязки перед мостом Патона.

Отмечается, что в ночь на воскресенье будут обустраивать верхний слой покрытия. Работать будут при благоприятной погоде.

"Во время работ движение будет частично ограничено", - предупредили в КГГА.

Напомним, до 10 августа в столице планируют полностью восстановить движение по развязке на пересечении проспектов Степана Бандеры и Героев Сталинграда.