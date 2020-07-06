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В Минэнерго прокомментировали инцидент на шахте "Котляревская"

В Минэнерго прокомментировали инцидент на шахте "Котляревская"

КИЕВ. 6 июля. УНН. Министерство энергетики взяло под контроль ситуацию на шахте "Котляревская". Об этом сообщает пресс-служба ведомства, передает УНН.

Там напомнили, что в результате нестабильной подачи электроэнергии вентиляция шахты была обесточена сегодня в 6:12. Под землей оставались люди, но никто серьезно не пострадал.

Аварийно-восстановительные работы проводят бригады ГП "Региональные электрические сети". Они оказывают срочную помощь шахтерам по восстановлению кабельной линии 6 кВ.

"Сейчас проверяют кабель 6 кВ. Если повреждений не обнаружат, заживлят по нормальной схеме", - рассказали в министерстве.

На участке шахты, где подача воздуха не прекращалась, находится 243 человека. Трое мужчин находятся между северным и южным крылом шахты, где воздух есть за счет перетока.

"С работниками есть постоянная связь", - информируют в Минэнерго.

Как сообщалось ранее в УНН, на Донбассе из-за перебоев с электричеством обесточена шахта "Котляревская".

Источник: УНН
Теги: шахта, Минэнергоугля
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