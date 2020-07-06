МХП запустил новое бизнес-направление для ресторанов

КИЕВ. 6 июля. УНН. Компания МХП запустила новое бизнес-направление для украинских ресторанов, кафе и гостиниц, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы компании в Facebook.

Бизнес-направление называется "Kurator". Это специальный бренд, разработанный для индустрии гостеприимства HoReCa: Hotel, Restaurant, Cafe (гостиница, ресторан, кафе).

"Kurator - украинская курятина для Horeca. Это бренд качественной курятины, выращенной без использования антибиотиков и гормонов роста, переработанная и упакована в надлежащих условиях, сохраняя холодный цепочку аж к доставке, гарантируя качество безопасности и свежесть", - пояснили в МХП.

Производство безопасной продукции на предприятиях МХП гарантирует внедренная система HACCP, напомнили в компании.

"А Kurator является партнером шефа, ведь специально подобранный ассортимент продукции упрощает работу, оптимизирует временные, финансовые и трудовые ресурсы", - добавили в МХП.