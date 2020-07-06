Мужчина пытался незаконно провезти сабли и меч из Италии в Украину

КИЕВ. 6 июля. УНН. На границе с Угорщинною пограничники у 43-летнего украинца, следовавшего из Италии, обнаружили четыре сабли и меч, которые он пытался незаконно провезти в страну. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы.

"Сегодня утром в пункте пропуска "Тиса" при осмотре микроавтобуса Fiat украинской регистрации нашли пять единиц холодного оружия", - говорится в сообщении.

Отмечается, что транспортное средство под управлением 43-летнего львовянина направлялось в Украину из Италии. Во время проверки багажного отсека пограничный наряд совместно с сотрудниками таможни заметил картонную коробку со старинными предметами.

"Было принято решение о выводе микроавтобуса из общего потока движения и проведения его углубленного осмотра. В результате проверки среди посылок из-за рубежа погранично-таможенная смотровая группа обнаружила четыре сабли и меч", - добавляется в сообщении.

Водитель транспортного средства сообщил, что перевозил передачу по просьбе незнакомого человека.

Обнаруженные предметы изъяты таможенниками для проведения дальнейшей экспертизы. Кроме того, в адрес компетентных правоохранительных органов направлено сообщение об обнаружении признаков преступления, ответственность за которое предусмотрена ст.201 УК "Контрабанда".

Напомним, на пешеходном пункте пропуска "Шегини" пограничники изъяли в нижнем белье 27-летнего мужчины килограмм амфетамина и 300 таблеток экстази.