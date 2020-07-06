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Петиция к Зеленскому о запрете 5G набрала необходимое количество подписей

Петиция к Зеленскому о запрете 5G набрала необходимое количество подписей

КИЕВ. 6 июля. УНН. Петиция №22/092038-эп с призывом запретить внедрение 5G в Украине "из-за крайне негативного его влияние на здоровье", адресованная президенту Владимиру Зеленскому, набрала необходимое количество подписей, передает УНН со ссылкой на сайт Главы государства.

"Без клинически подтвержденной доказательной базы относительно безопасности данного вида связи просим не вводить его в нашей стране", - говорится в тексте петиции.

Документ был обнародован на сайте Президента 7 апреля текущего года. Сейчас он набрал 25 445 подписей из 25 тысяч необходимых.

Напомним, Президента Украины Владимира Зеленского просят ликвидировать НАК "Нафтогаз Украины".

Источник: УНН
Теги: Украина, Президент, петиция, Владимир Зеленский
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