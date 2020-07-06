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"Взрыв" на трансформаторной подстанции в Киеве: в ГСЧС сообщили, что произошло

"Взрыв" на трансформаторной подстанции в Киеве: в ГСЧС сообщили, что произошло

КИЕВ. 6 июля. УНН. В Киеве в понедельник из-за инцидента на трансформаторной подстанции она была обесточена, взрыва на подстанции не было. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в городе Киеве.

"Это произошло примерно в 12:00. Это не был взрыв - скорее всего, короткое замыкание", - сообщили в управлении ГСЧС, добавив, что за более подробной информацией о причине события стоит обращаться к "Киевским электросетям".

Как отметили в ГСЧС, коммунальщики предварительно обесточили подстанцию.

В ДТЭК подтвердили, что выезжали на этот вызов.

"Аварийное отключение полностью ликвидировано", - сообщили на предприятии.

Отметим, ранее сегодня синоптик Наталья Диденко на странице в Facebook сообщила о "взрыве" трансформаторной подстанции вблизи ее дома. "В нашем дворе произошел взрыв на трансформаторной подстанции. Мы услышали сразу звук. И увидели дым. Свет пропал, ясно. Полиция прибыла буквально за пару минут, очень быстро приехали пожарные, "скорая" и, кажется, патрульная машина. То есть, реакция очень оперативная. Сейчас все ждут аварийную бригаду", - написала она ранее.

Диденко также обнародовала видео с места происшествия, на котором видно машину спасателей.

Позже Диденко написала, что "ситуация с взрывом на трансформаторной подстанции, к счастью, урегулирована".

Напомним, из-за аварии на коллекторе в Киеве на дороге образовалвсь пропасть.

Источник: УНН
Теги: Киев
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