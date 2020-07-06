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Гибель пожилой женщины во время обстрела Зайцево: открыто еще одно производство

Гибель пожилой женщины во время обстрела Зайцево: открыто еще одно производство

КИЕВ. 6 июля. УНН. По факту гибели пожилой женщины во время обстрела Зайцево боевиками утром 3 июля открыто еще одно уголовное производство. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Донецкой области.

"Под процессуальным руководством Артемовской местной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны, совмещенным с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Напомним, по факту гибели пожилой женщины во время обстрела Зайцево боевиками утром 3 июля открыто уголовное производство.

Как сообщал УНН, 3 июля, на рассвете вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз открыли огонь по населенному пункту Зайцево. Вследствие циничного обстрела из минометов калибра 82-мм погибла местная жительница 1940 года рождения.

Источник: УНН
Теги: Донецк и Донецкая область, Донбасс, обстрелы, ООС
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