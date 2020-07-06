В ГНС объяснили, как облагаются больничные для ФЛП

КИЕВ. 6 июля. УНН. Больничные для физических лиц-предпринимателей облагают налогом на доходы физических лиц и военным сбором. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу главного управления ГНС в Днепропетровской области.

"Подпунктом 4 п. 292.11 ст. 292 НКУ предусмотрено, что в состав дохода ФЛП - плательщика единого налога, определенного ст. 292 НКУ, не включаются, в частности суммы средств целевого назначения, поступившие от фондов общеобязательного государственного социального страхования. Таким образом, доход в виде материального обеспечения (пособия относительно временной нетрудоспособности (включая уход за больным ребенком), который выплачивается Фондом социального страхования Украины (далее - Фонд) не включается в доход ФЛП, однако облагается налогом по общим правилам, установленным НКУ для налогоплательщиков - физических лиц", - говорится в сообщении.

Указано, что порядок налогообложения доходов физических лиц налогом на доходы физических лиц регламентируется разделом IV НКУ, которым предусмотрены исключения, по которым полученные доходы плательщика НДФЛ не включаются в его общий месячный (годовой) налогооблагаемый доход.

"Итак, пособие по временной нетрудоспособности (включая уход за больным ребенком), начисленные (выплаченные) ФЛП Фондом, являются объектом обложения НДФЛ и военным сбором, а Фонд является налоговым агентом в отношении такого дохода", - указано в сообщении.

Отмечается, что ставка НДФЛ составляет 18%, а ставка военного сбора - 1,5%.

Напомним, 29 апреля правительство одобрило выделение средств для детей ФЛП и гарантии под кредиты малому бизнесу.

По состоянию на 17 июня, помощь на детей получили более 60 тыс. ФЛП.