В Винницкой области ИФА-тестирование выявило "ковид" - больных среди воспитателей и детей в 7 детсадах

КИЕВ. 6 июля. УНН. В Винницком областном лабораторном центре фиксируют случаи заболевания коронавирусной инфекцией среди воспитанников и сотрудников винницких детсадов. Об этом сообщает местное издание "33-й новости", передает УНН.

Сообщается, что об открытии детсадов в Винницкой области стало известно в начале июня. Чтобы заведение заработали, нужно было четко выполнить ряд противоэпидемиологических требований - маски для всех работников, жесткая дезинфекция в группах, наличие всех прививок у детей, и справки от родителей о том, что они работают.

Еще одно обязательное условие - тестирование на коронавирус всех работников ДОУ. Однако и после этого в областном лабораторном центре фиксируют случаи заболевания коронавирусной инфекцией. Как среди воспитанников винницких детсадов, так и среди сотрудников.

"Еще перед открытием садов городской голова Сергей Моргунов обязал всех сотрудников ДОУ сделать ИФА-тест. Так было обнаружено, что двое работников уже переболели коронавирусом и имеют антитела. Эти детсады две недели были на карантине", - комментирует директор департамента образования ВГС Оксана Яценко.

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Известно о фактах заболевания Covid-19 в ДОУ 2, 13, 26, 38, 56, 60, 67. Новые случаи заболевания появляются в детсадах, которые не открывались после карантина.

"О случаях заражения среди детей, то они касаются детсадов, которые либо закрыты, либо дети не посещали садик с начала карантина", - заверила Яценко.

Она уточнила, что по состоянию на 29 июня в Виннице работают 25 коммунальных ДОУ, один частный и еще один муниципально-частный. А из заявленных 2316 детей детсады посещает только половина.

Как писал УНН, по словам мэра столицы Виталия Кличко, ИФА-тесты надо делать хотя бы раз в месяц. Он также отметил, что стоит такой тест ориентировочно 300 грн.