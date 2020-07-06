Индия обогнала Россию по количеству инфицированных коронавирусом и стала третьей

КИЕВ. 6 июля. УНН. Количество больных COVID-19 в Индии достигло 700 724 человек. Страна вышла на третье место по количеству больных, обогнав Россию, где сейчас 687 862 инфицированных. Об этом свидетельствуют данные на сайте Worldometer, передает УНН.

Так, всего с начала пандемии в Индии умерло 19 714 пациентов с коронавирусом, а излечилось - 425 568.

На данный момент страна уступает по количеству заражений только США и Бразилии.

США на первом месте с 2 985 490 подтвержденными случаями, второе место занимает Бразилия, где с начала пандемии зафиксировано 1 604 585 случаев.

Всего по состоянию на 16:00 6 июля в мире зарегистрировано 11 591 382 случаев COVID-19, из них выздоровели 6 556 005 человек и 537 441 - умерли.

Напомним, что группа ученых предложила ВОЗ признать, что коронавирус передается по воздуху.