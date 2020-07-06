В Одессе ИФА-тесты на иммуноглобулины А и М делают бесплатно, а за G нужно платить

КИЕВ. 6 июля. УНН. В Одессе начали проводить тесты на иммуноферментный анализ (ИФА), которые позволяют увидеть, был ли человек носителем коронавируса (даже бессимптомно) или является им сейчас (и в какой стадии). Об этом в ходе пресс-конференции сообщила руководитель отдела охраны материнства и детства гордепартамента здравоохранения Анна Лунёва, передает УНН.

Чиновница рассказала, что в Одессу уже поступило 15 тысяч тест-систем для ИФА-диагностики коронавируса. Она уточнила, что это тесты для определения иммуноглобулинов А и М. Иммуноглобулин А вырабатывается в течение 4-5 дней после заражения и говорит о том, что болезнь находится в острой форме.

Иммуноглобулин М появляется на 5-7-й день и говорит о том, что болезнь находится в острой форме, однако в организме уже начали вырабатываться антитела.

Диагностика для выявления этих двух типов проводится в городской инфекционной больнице. Это необходимо для выработки алгоритма лечения и индивидуального набора медикаментов для каждого больного, уточнила она.

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Что касается иммуноглобулина G, который формируется в организме не раньше, чем через 14 дней, а иногда и на 4-12-ю неделю после инфицирования, то он свидетельствует о том, что человек уже переболел (в том числе и бессимптомно). Желающие могут сделать тест для его определения за свой счёт в частных поликлиниках.

Чиновница уточнила, что если ИФА-тест на иммуноглобулин А дает положительный результат, то для подтверждения проводится и ПЦР-диагностика в обязательном порядке.

Кроме "инфекционки", ИФА-тесты в Одессе также будут проводить в горбольницах № 1, 5, 10 и в поликлиниках № 6 и 20. Направление на тесты даёт семейный врач, и в таком случае они делаются бесплатно, сообщила Лунёва

Напомним, что в первую очередь ИФА-диагностику должны проводить медработникам, правоохранителям, а также тем, у кого есть подозрение на заражение коронавирусом, и тем, кто нуждается в госпитализации.

Как писал УНН, в Минздраве анонсировали увеличение лабораторий для проведения ИФА-тестирования.