Хомчак развеял миф о сокращении украинской армии

КИЕВ. 6 июля. УНН. Информация о якобы сокращении украинской армии является "манипулятивной и неправдивой", заявил в интервью АрмияІnform Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак, передает УНН.

"Правда в том, что кое-кто стремится постоянно подпитывать информационный фон вокруг Вооруженных Сил негативом. Информация о якобы сокращении войска является манипулятивной и неправдивой", - сказал Хомчак.

По его словам, в настоящее время штатная численность войска значительно превышает 250 000 человек - именно такая численность войска определена Законом Украины "О численности Вооруженных Сил Украины".

"Если говорить о некомплекте войска в соответствии со штатной численностью, то он значителен. А если вспомнить о численности войска, определенной Законом Украины, то мы укомплектованы на сегодня почти на 100 процентов. Вот в чем правда! А мастера манипуляций используют эту ситуацию в свою пользу, мол, в бригадах большой некомплект, отток людей из армии увеличивается... В то же время ни полслова об огромной разнице между штатной численностью и определенную Законом численность войска", - подчеркнул главнокомандующий.

Хомчак подчеркнул, что значительное расхождение между штатной численностью войска и имеющейся численностью личного состава в 250 тыс. человек не позволяют достичь необходимой слаженности подразделений, качественно проводить мероприятия боевой подготовки и максимально эффективно использовать финансовые ресурсы.

"Хроническая неукомплектованность подразделений существенно снижает боеспособность воинских частей, что в целом негативно влияет на развитие возможностей Вооруженных Сил Украины. Поэтому принято решение поэтапно привести штатную численность войск в соответствие с определенной законодательством Украины численностью", - добавил он.

Как сообщал УНН, ранее в Генштабе ВСУ заявили, что в Вооруженных Силах продолжается оптимизация численности войск в соответствии с законодательством, и что такая оптимизация не приведет к сокращению военных подразделений или увольнению военнослужащих.