Стефанишина в Брюсселе встретится с представителями НАТО и ЕС

КИЕВ. 6 июля. УНН. Вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина 7-8 июля будет находиться с визитом в Брюсселе, где встретится с высокопоставленными лицами НАТО и ЕС. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ее страницу в Facebook.

"7-8 июля Ольга Стефанишина находиться с визитом в Брюсселе, где проведет встречи с высокопоставленными лицами НАТО и ЕС. Во время визита будут обсуждаться актуальные вопросы повестки дня Украина-НАТО, активизация сотрудничества в ключевых сферах, реформы в Украине, развитие торговли Украина-ЕС и т.д.", - говорится в сообщении.

Напомним, Стефанишина заявила о необходимости изменений в законодательстве о туризме ради безопасности путешествий.