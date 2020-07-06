Надо быть на две головы выше мужчины: Буславец о безпреценденте возглавление женщиной Минэнерго

КИЕВ. 6 июля. УНН. Исполняющая обязанности министра энергетики Ольга Буславец рассказала в интервью Радио Свобода, как это - быть первой женщиной на ее должности, передает УНН.

"Для того, чтобы быть воспринятой в этой мужской отрасли, конечно, нужно быть на две головы выше любого мужчины. Поэтому действительно нужно было очень много работать и быть высококвалифицированным специалистом для того, чтобы тебя воспринимали, чтобы тебя в области поддерживали, ты мог принимать решения, которые поддерживались бы и выполнялись бы, и было понимание, для чего это делается, и была бы соответствующее доверие от отрасли", - сказала она.

Буславец возглавила Министерство энергетики и защиты окружающей среды (впоследствии - Министерство энергетики) по решению правительства 16 апреля 2020 года. Перед тем ее назначение должна была рассматривать Верховная Рада на своем заседании 30 марта, но в последний момент вопрос сняли с голосования по требованию Президента Владимира Зеленского.

Она первая женщина на этом посту в истории Украины.

Ранее УНН сообщал, что Буславец пришла на должность руководителя Минэнерго в эпоху кризиса в энергетике, и главная задача сейчас - решить старые проблемы, в частности миллионные долги энергетиков за уголь, шахтеров за электроэнергию, государства за "зеленую" энергетику и так далее.

За последние два месяца Минэнерго вывело "Энергоатом" на рынок двусторонних договоров (дополнительный сбыт и доход для компании), определило приоритет украинского угля на теплоэлектростанциях (запуск шахт и сбыт продукции шахтеров), достигло меморандума с производителями "зеленой" электроэнергии о снижении тарифа. Также Минэнерго инициировало запрет импорта российской электроэнергии - сейчас этот вопрос рассматривает ВР.