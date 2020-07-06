Смертельное ДТП в Броварах: экс-полицейский предстанет перед судом

КИЕВ. 6 июля. УНН. В суд направлено обвинительное заключение в отношении заместителя командира взвода одной из рот полка особого назначения ГУ НП в Киевской области. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГБР.

"Направлен в суд обвинительный акт в отношении заместителя командира взвода одной из рот полка особого назначения ГУ НП в Киевской области. Он обвиняется в нарушении правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами (ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины)", - говорится в сообщении.

Напомним, пьяный полицейский в Броварах сбил двух человек на пешеходном переходе и пытался скрыться.

После ГБР задержало полицейского.

Как сообщалось, правоохранитель, совершивший смертельное ДТП в Броварах, по приказу начальника Главного управления полиции Киевской области Андрея Небытов уволен из НПУ.