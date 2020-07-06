Стало известно, кто будет исполнять обязанности главы АМКУ

КИЕВ. 6 июля. УНН. Исполнять обязанности главы Антимонопольного комитета Украины будет первая заместитель председателя - государственная уполномоченная Ольга Пещанская. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу АМКУ.

"С сегодняшнего дня и.о. председателя АМКУ является Первый заместитель Председателя - государственная уполномоченная Ольга Пещанская", - говорится в сообщении.

Напомним, Верховная Рада приняла в целом проект постановления № 3784 об освобождения Юрия Терентьева от должности Председателя Антимонопольного комитета Украины.

Как сообщалось, председатель Антимонопольного комитета Украины Юрий Терентьев подал заявление об отставке.

Позже стало известно, что Терентьев отозвал из ВР свое заявление об отставке с должности главы АМКУ.