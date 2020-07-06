Грузовой поезд сошел с рельсов в Кировоградской области

КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 6 июля. УНН. Сегодня 8:22 на станции "Чернолесская" Кировоградской области грузовой поезд сошел с рельс. Об этом сообщается на форуме железнодорожников Украины, передает УНН.

Так, согласно оперативной информации о состоянии безопасности движения поездов на производственном подразделении "Знаменская дирекция железнодорожных перевозок" регионального филиала "Одесская железная дорога", с колеи сошел локомотив и шесть вагонов.

Обстоятельства происшествия выясняются. На ликвидацию схода привлекли восстановительные поезда ст. "Помошная" и ст. "Знаменка".

Напомним, на Буковине поезд сбил мужчину.