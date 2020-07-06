В Николаевской области во время непогоды лодку с рыбаками унесло в открытое море

КИЕВ. 6 июля. УНН. В Николаевской области спасатели оказали помощь гражданам, лодку которых во время непогоды начало относить в открытое море, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы ГСЧС.

"5 июля в 18:00 ... от отдыхающего поступило сообщение о том, что во время внезапного изменения погодных условий: а именно порывистого ветра и дождя, в открытое море начало относить рыбацкую лодку с людьми. Событие произошло в акватории Черного моря в районе Лагерной косы, в Очакивском районе", - говорится в сообщении.

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К указанному месту направлен дежурный караул 22 государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области. Сотрудники ГСЧС на спасательном катере UMS-600 "Спасатель-2012" добрались до резиновой лодки "БАРК 260", который находился на ориентировочной расстоянии 1500 м от берега.

Двух граждан спасатели пересадили в свое плавсредство и прикрепив к своей их лодку, добрались до береговой линии.