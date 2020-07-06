Украинские туристы вылетели в Грецию из-за ошибок в работе авиакомпаний - МИД

КИЕВ. 6 июля. УНН. В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что вылет украинцев в Грецию с туристической целью произошел по вине авиакомпаний-перевозчиков. Об этом сообщил журналистам заместитель министра иностранных дел Евгений Енин, передает корреспондент УНН.

"Указанный инцидент произошел из-за некоторых ошибок в работе двух авиалиний. Согласно обеспечения питанием и транспортировкой в Украину - будет осуществляться за счет указанных авиалиний", - сказал Енин.

По его словам, из Украины сегодня осуществляется большое количество рейсов в ряд стран, но авиаперевозчики должны убедиться в наличии документов, позволяющих пассажирам въезд в эти страны.

Напомним, стало известно, что 17 граждан Украины по прибытии во время паспортного контроля не пустили на въезд в Грецию.

Позже УНН сообщили в департаменте консульской службы МИД, что группу граждан Украины не пустили из-за карантина и запрета на въезд из Украины.

В то же время, по словам одной из пассажирок, граждан Украины не пропустили в аэропорту Афин из-за отсутствия долгосрочной визы или вида на жительство, в зависимости от причины поездки.

Консулы Украины в Греции в свою очередь сообщили, что сотрудничают с соответствующими государственными структурами Греции для того, чтобы к непропущеным гражданам Украины, которые отнесены к категории "нежелательные", не применялась процедура "депортации".

Как стало известно УНН, сегодня, греческие власти дали согласие на пропуск в порядке исключения одной гражданки Украины, из числа тех, кто застрял накануне в аэропорту Афин, на территорию Греции.