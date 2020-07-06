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Один из самых титулованных футзальных клубов Украины прекратил существование

Один из самых титулованных футзальных клубов Украины прекратил существование

КИЕВ. 6 июля. УНН. Один из самых титулованных украинских женских клубов по футзалу "ПЗМС" был расформирован из-за финансовых проблем, сообщает УНН со ссылкой на "5x5.org.ua".

"Команда больше существовать не будет. Причина? Нет одной глобальной причины. Можно назвать десяток, а то и больше мини-причин, которые подвели к такому решению. Есть много разных нюансов и моментов. Когда мы собрали их вместе, то получилось больше минусов, чем плюсов. Одной из причин закрытия стал коронавирус. В марте начался карантин, а девушек надо было как-то содержать, помогать им", - сказал главный тренер команды Николай Кудацкий.

Стоит отметить, что "ПЗМС" является одним из самых титулованных спортивных клубов в истории Украины. Команда 10 раз выигрывала национальный чемпионат и 5 раз кубок страны.

Напомним, что чемпионат мира по футзалу-2020 перенесен на 2021 из-за пандемии коронавируса.

Источник: УНН
Теги: спорт, Украина, футзал
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