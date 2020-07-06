Запрет пыток и допуск международных миссий в оккупированный Крым: в ООН напомнили РФ об обязательствах

КИЕВ. 6 июля. УНН. ООН призвала правительство Российской Федерации выполнить свои обязательства по соблюдению международных норм в области прав человека в оккупированном Крыму. Об этом сказано во втором докладе генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша о ситуации с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь (Украина), временно оккупированными Российской Федерацией, передает УНН.

“Я настоятельно призываю правительство Российской Федерации выполнить свои обязательства по соблюдению международных норм в области прав человека в Крыму и соблюдать обязательства, которые применяются к ней в соответствии с международным гуманитарным правом. Я также настоятельно призываю правительство Российской Федерации обеспечить надлежащий и беспрепятственный доступ международных миссий по наблюдению за соблюдением прав человека и доступ правозащитных неправительственных организаций в Крым”, - сказал в докладе генсек ООН Антониу Гутерреш.

Он также призвал правительство России обеспечить беспрепятственную свободу передвижения между Крымом и другими частями Украины.

“Не менее важно в полной мере соблюдать абсолютный запрет на применение пыток и обеспечить оперативное, независимое, беспристрастное, тщательное и эффективное расследование всех заявлений о жестоком обращении, пытках и насильственных исчезновениях в Крыму, а также обеспечить право на свободу выражения мнений, на свободу убеждений, право на мирные собрания и свободу объединений, свободу мыслей, совести и религии, которое касаются всех лиц и групп лиц в Крыму без дискриминации по каким бы то ни было причинам”, - сказано в докладе.

Напомним, генсек ООН опубликовал второй доклад о ситуации с правами человека в оккупированном Крыму.