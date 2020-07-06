Омбудсменам Украины и РФ следует поддерживать диалог для передачи заключенных на украинскую территорию - ООН

КИЕВ. 6 июля. УНН. ООН предложила украинским и российским омбудсменом поддерживать диалог, чтобы добровольно передать заключенных, которых содержат в оккупированном Крыму и в России, на территорию Украины. Об этом сказано во втором докладе генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша о ситуации с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь (Украина), временно оккупированными Российской Федерацией, передает УНН.

“Им также следует поддерживать диалог с правительством Российской Федерации и между омбудсменами Украины и Российской Федерации с целью содействия добровольной передаче украинских заключенных, содержащихся в Крыму и Российской Федерации, в места содержания под стражей на украинской территории за пределами Крыма”, - отметил в докладе генсек ООН Антониу Гутерреш.

Напомним, ООН призвала правительство Российской Федерации выполнить свои обязательства по соблюдению международных норм в области прав человека в оккупированном Крыму.

Как сообщал УНН, генсек ООН опубликовал второй доклад о ситуации с правами человека в оккупированном Крыму.