Экс-судью из Крыма будут судить по подозрению в переходе на службу в оккупационных судебных органов

КИЕВ. 6 июля. УНН. В суд направлено обвинительное заключение в отношении еще одной судьи, перешедшей на службу к оккупационным судебным органам. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры АР Крым.

“Прокуратура автономии направила в суд обвинительный акт в отношении бывшей судьи Керченского городского суда Автономной Республики Крым по ч. 1 ст. 111 УК Украины (государственная измена)”, — говорится в сообщении.

Так, следствием установлено, что гражданка Украины, будучи судьей Керченского городского суда Автономной Республики Крым, после оккупации полуострова в 2014 году изменила присяге на верность народу Украины, перейдя на службу к незаконно созданным судебным органа государства-оккупанта.

Также сообщается, что она принимала непосредственное участие в формировании и организации работы оккупационных судов способствуя таким образом оккупации полуострова, обеспечивая становление и укрепление оккупационной администрации и оказывая помощь Российской Федерации в проведении подрывной деятельности против Украины.

“В частности, в составе незаконно созданного „Керченского городского суда Республики Крым“ выносила „судебные решения“ по делам по российскому законодательству”, — отмечается в сообщении.

Напомним, экс-судью из Крыма будут судить за переход на службу в оккупационные судебные органы.