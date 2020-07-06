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Суд арестовал волынского "масона", который "продавал" должность министра по 200 тыс. Долл

Суд арестовал волынского "масона", который "продавал" должность министра по 200 тыс. Долл

КИЕВ. 6 июля. УНН. Суд взял под стражу волынского “масона”, который за 200 тысяч долларов обещал должность в Кабинете Министров Украины, с альтернативой внесения залога. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу МВД Украины.

“Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 1 миллион 261 тысячу гривен. Подозреваемому грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества”, — говорится в сообщении.

Напомним, мошенник с Волыни, который “продавал” должность министра за 200 тыс. долларов, написал заявление на вступление в “группу Масонов” и представлялся от имени британской организации “Группа Ротшильда”.

Как сообщалось, на Волыни разоблачили мужчину на “продаже” должности министра за 200 тыс. долларов.

Источник: УНН
Теги: МВД, Украина
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