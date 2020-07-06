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Действующий чемпион Украины по баскетболу продлил контракт с капитаном команды

Действующий чемпион Украины по баскетболу продлил контракт с капитаном команды

КИЕВ. 6 июля. УНН. Лидер БК “Днепр” Станислав Тимофеенко продлил контракт с командой, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу “Днепра”.

Соглашение подписано на сезон 2020/2021 годов.

В прошлом сезоне в чемпионате Тимофеенко сыграл 23 матча, в которых в среднем набирал по 11,5 очка + 5 подборов +1,9 передачи (РЭ 12,9) за 24:36 минуты на площадке.

В Кубке Европы ФИБА в восьми играх у украинца 11,5 очка +5,1 подбора +2 передачи (РЭ 12,5) за 24,5 минуты в среднем за матч.

Напомним, что “Днепр” попал в число участников следующего сезона Лиги чемпионов ФИБА.

Источник: УНН
Теги: баскетбол
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