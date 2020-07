Пандемия: ВОЗ третьи сутки подряд фиксирует свыше 200 тысяч случаев COVID-19 за сутки в мире

КИЕВ. 6 июля. УНН. Число подтвержденных Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) случаев инфицирования коронавирусом в мире за сутки возросло более чем на 202 тыс., превысив 11,3 млн. При этом, согласно опубликованным в понедельник вечером данным ВОЗ, количество летальных исходов увеличилось более чем на 4 тыс. и составило свыше 532 тыс., передает УНН.

По состоянию на 11:00 по киевскому времени 6 июля в мире было зарегистрировано 11 327 790 инфицированных и 532 340 умерших. Заразившихся стало за сутки больше на 202 545, число умерших увеличилось на 4 134. Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о случаях заражения и смерти, предоставляемые государствами. Днем ранее за сутки было выявлено 203 836 случаев заражения и 5 195 летальных исходов.

Регион Северной и Южной Америки занимает первое место по числу инфицированных — 5 820 840. За сутки этот показатель вырос на 122 886. Число умерших там увеличилось на 2 486 и достигло 265 024. В Европе насчитывается 2 791 160 заразившихся и 200 238 умерших. За 24 часа число инфицированных возросло на 16 939, количество умерших увеличилось на 357.

Третью позицию по числу заразившихся в мире занимает Восточно-Средиземноморский регион. Там количество инфицированных достигло 1 170 720, зафиксировано 27 566 летальных исходов. За сутки число заразившихся увеличилось на 17 563, умерли 492 человека.

Больше всего инфицированных зарегистрировано в США — 2 833 552. Далее следуют Бразилия (1 577 004), Индия (697 413), Россия (687 862), Перу (299 080), Чили (295 532), Великобритания (285 420), Мексика (252 165), Испания (250 545), Италия (241 611).

