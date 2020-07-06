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Первый LNG-терминал на западе США получил разрешение на экспорт газа

Первый LNG-терминал на западе США получил разрешение на экспорт газа

КИЕВ. 6 июля. УНН. Министр энергетики США Дэн Бруйетт в понедельник выдал разрешение на экспорт первому терминалу сжиженного природного газа (СПГ) Jordan Cove (штат Орегон), расположенному на западном побережье страны. Об этом говорится в распространенном заявлении энергетического ведомства, пишет УНН.

“Сегодняшнее разрешение на экспорт для Jordan Cove, первого проекта СПГ на западном побережье США, упростит продвижение США к статусу ведущего поставщика СПГ во всем мире, — считает министр. — Сегодняшнее разрешение (на экспорт СПГ) Jordan Cove служит дальнейшему расширению возможностей для американского СПГ за рубежом, особенно на растущих рынках Азии, и включает в себя то, над чем администрация (президента Дональда) Трампа упорно трудилась в течение последних трех лет — обеспечение наших союзников по всему миру надежным, доступным и более чистым природным газом”.

Согласно выданному разрешению, терминал, владельцем которого является канадская корпорация, может экспортировать до 28,3 млн куб. м СПГ в сутки. “Природный газ будет поступать из Канады и Соединенных Штатов и будет сжижен на терминале Jordan Cove. СПГ будет экспортироваться океанскими судами в любую страну, с которой у Соединенных Штатов нет соглашения о свободной торговле и с которой торговля не запрещена американским законодательством”, — пояснили в Минэнерго. Работа терминала приведет к тому, что ежегодные налоговые поступления в бюджет от его работы будут составлять до 100 млн долларов.

Источник: УНН
Теги: газ, США, СПГ
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