КИЕВ. 7 июля. УНН. Вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников назвал фейком информацию об ультиматуме РФ по особого статуса для ОРДЛО. Об этом он заявил в эфире программы “Свобода слова”, сообщает УНН.

По просьбе ведущего прокомментировать соответствует ли действительности информация о том, что во время встречи в Берлине лидеров нормандской четверки Россия ставила ультиматум украинской стороне о внесении изменений в Конституцию, где было бы прописано “особый статус для Донбасса”, вице-премьер ответил следующее:

“Эта информация появилась, даже, не после заседания, а перед заседанием со ссылкой на немецкое издание. Я здесь свидетель. Я вам здесь совершенно сознательно свидетельствую перед всей аудиторией: никаких ультиматумов в течении 12 часов я лично не услышал и не увидел, а я там был на протяжении всех этих 12 часов. Ультиматумов не было. Обсуждение и вопрос: „А как вы планируете выполнять 11 пункт комплекса мероприятий Минских соглашений?“, в котором речь идет о правовых аспектах урегулирования конфликта, где речь идет о принятии ряда законодательных актов, где Украина взяла на себя обязательства в 2014 году принять, они нас прямо спрашивали: „А как вы планируете проводить?“. Мы им в очередной раз рассказали, что никакого особого статуса в Конституции Украины быть не может”.

Резников также добавил, что информация о ультиматуме от РФ является фейком. “Когда кто-то говорит, что был ультиматум — это фейковый информация. Не верьте фейкам, пожалуйста”, — подчеркнул он.

Добавим, ранее о подобном ультиматуме заявило немецкое издание Der Spiegel.