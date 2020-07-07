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Две украинки пострадали в ДТП с участием рейсовых автобусов в Польше
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Украина - Польша: команды получили новую дату проведения поединка

Украина - Польша: команды получили новую дату проведения поединка

КИЕВ. 7 июля. УНН. В Хожуве на Силезском стадионе национальная сборная Украины проведет товарищеский поединок с Польшей. Об этом информирует УАФ, передает УНН.

Встреча команда начнется 11 ноября в 20:45 по местному времени (21:45 по киевскому).

Примечательно, что этот поединок был запланирован на 31 марта текущего года, но из-за пандемии вируса COVID-19 и решения Исполкома УЕФА было перенесено.

Добавим, что за несколько дней после встречи с Польшей (14-го и 17 ноября) сборная Украины проведет два выездных матча в рамках Лиги наций — соответственно против команд Германии и Швейцарии.

Как сообщалось, украинская сборная сохранила место в числе 30-ти лучших в рейтинге ФИФА.

Источник: УНН
Теги: футбол
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